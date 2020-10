Case popolari, liste infinite: 14 alloggi liberi, ma mancano soldi per i lavori

CREMA (27 ottobre 2020) - Ci sono 14 appartamenti comunali vuoti, che potrebbero rappresentare un’importante boccata d’ossigeno per l’imponente numero di famiglie in attesa di abitazioni ad affitto calmierato, che da sempre caratterizza la città e il Cremasco: oltre 400 domande inevase, che vengono presentate ogni biennio, in occasione dei periodici bandi comunali. Per poter affittare questi locali servono però importanti lavori di ristrutturazione il cui costo, secondo il progetto stilato dal Comune, ammonterà a 315 mila euro. Per recuperare questi fondi, l’ente di piazza Duomo parteciperà a un bando regionale destinato proprio all’edilizia popolare, che mette sul piatto 30 milioni di euro complessivi. Attualmente, lo stato delle abitazioni non ne permette l’utilizzo. Negli anni hanno magari subìto danni da parte di precedenti inquilini poco attenti, oppure necessitano di normali manutenzioni agli impianti, necessarie a causa dell’usura del tempo. Senza dimenticare i lavori di tinteggiatura e altri interventi. Delle 14 unità abitative, cinque sono nelle vie Samarani 9, Venezia 10, Veneto 30, San Bernardo 20 e San Bernardo 26, tre in via Renzo Da Ceri 7, due in via Boldori 60, via Veneto 24 e via Galli.

