Trescore, 300 dispenser da polso per il gel anti-virus

TRESCORE CREMASCO (27 ottobre 2020) - Sembra un orologio e come tale è da portare al polso. In realtà è un polsino di gomma, un sanificatore ricaricabile con il quale si possono igienizzare le mani. Basta premerlo. L’amministrazione comunale di Trescore, a breve, lo regalerà a tutti i bambini e a tutti i ragazzi residenti in paese in età da scuola dell’obbligo, vale a dire dai 6 anni di coloro che frequentano la prima elementare ai 13 degli alunni delle classi terze delle medie, compresi, ovviamente, quelli che vanno a scuola in altri comuni. «L’idea mi è venuta — spiega il sindaco leghista Angelo Barbati — facendo scorrere le pagine di Facebook, dove si trovano anche spunti interessanti. Ecco, questa del polsino-sanificatore mi è sembrata proprio una buona idea, cui ho creduto fin da subito e ne sono orgoglioso. In questo momento così delicato di aumento esponenziale dei contagi, nel quale il rispetto delle regole è più che mai fondamentale, e fra queste regole una delle più semplici dice di lavarsi o igienizzarsi spesso le mani, credo che dare ai bambini ed ai ragazzi un piccolo e divertente strumento che sia per loro di aiuto possa essere molto utile».

