Una maternità grazie a padre Francis

PIERANICA (26 ottobre 2020) - Una promessa mantenuta, un sogno che si realizza. Padre Francesco Valdameri non c’è più ma l’esempio ed il ricordo del missionario monfortano nativo di Pieranica continuano a fare del bene. Ne è dimostrazione la maternity di Mbenjere, nello Zambia, inaugurata nei giorni scorsi e ribattezzata in suo onore Maternity Bambo Francis (così come lui era conosciuto laggiù). Un’altra opera, una delle tante di questo sacerdote che ha speso un’intera vita al servizio dell’Africa e della sua gente. Il coronavirus se l’è portato via nel marzo scorso, all’età di 88 anni, nella casa dei monfortani di Redona (Bergamo). Francesco aveva sempre detto che avrebbe voluto tornare nella sua Africa. Non c’è riuscito ma in quei luoghi il suo ricordo è più che mai vivo. Intitolargli la maternity è stato naturale per la gente di Mbenjere alla quale padre Francesco l’aveva promessa prima di trasferirsi in un’altra località dello Zambia dove avrebbe fondato un’altra missione.

