La 1000 Miglia passa da Pandino

PANDINO (25 ottobre 2020) - Sono tantissimi gli appassionati che si sono ritrovato questa mattina davanti al castello visconteo per la 1000 Miglia: una prima volta assoluta per Pandino. Intorno alle 10.30 sono passate le Ferrari del challenge di contorno, intorno, poi i circa 300 equipaggi in gara

Prima di concludersi in viale Venezia a Brescia, l’ultima giornata della 38esima edizione è partita da Salsomaggiore Terme, con passaggi a Castell’Arquato e Lodi, prima di raggiungere il Cremasco a Spino. Le auto d’epoca hanno attraversato Nosadello, entrando a Pandino da via Milano. Quindi via Circonvallazione, la rotonda della fontana, via Umberto I e infine via Castello. Di fronte al maniero gli organizzatori, con la collaborazione del Comune, hanno allestito il punto di controllo orario.

Una volta ottenuto il timbro gli equipaggi hanno proseguiranno verso Treviglio.

Per le limitazioni imposte dal Covid, non sono consentiti assembramenti nell’area di fermata delle auto e nemmeno in piazza Vittorio Emanuele III, che è chiusa al traffico proprio per lasciare spazio ai mezzi dell’organizzazione.