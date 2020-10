A Crema 25 ricoverati in isolamento

CREMA (25 ottobre 2020) - Sono 25 i pazienti ricoverati al Maggiore di Crema, in quanto contagiati dal Covid 19 e in condizioni tali da necessitare di cure ospedaliere. Sono ospitati nel reparto isolato al sesto piano della palazzina centrale del nosocomio. «Di questi, sei sono ventilati e si trovano in sub-intensiva - precisa il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema Germano Pellegata -: sono tutti pazienti residenti nel nostro distretto sanitario territoriale, solo uno, arrivato oggi nel tardo pomeriggio (ieri, Ndr) ci è stato mandato dagli ospedali milanesi». Tra i ricoverati non ci sono al momento casi in pericolo di vita. Sotto controllo il numero di accessi al Pronto soccorso anche se cominciano ad aumentare i pazienti positivi, come si evince dai 25 ricoverati, numero raggiunto nel giro di una decina di giorni (ad inizio settimana gli ospedalizzati erano una decina). L’Asst ha previsto un piano di potenziamento del numero di posti letto per pazienti Covid 19: il tempo di organizzarsi e da giovedì ce ne saranno altri 50. Una ventina di questi saranno allestiti all’ospedale Santa Marta di Rivolta d’Adda, che ospita un reparto di riabilitazione respiratoria.