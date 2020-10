Mydrama, prosegue l'avventura a X Factor

MONTE CREMASCO (23 ottobre 2020) - Continua l'avventura di Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, la 22enne che sta conquistando il pubblico di X Factor. La cantante cremasca si è guadagnata la partecipazione alle dirette del talent show musicale di Sky uno. Nella puntata dei bootcamp, andata in onda ieri sera, ma registrata tempo fa, ha presentato un brano con un mix di italiano e spagnolo, una cover di Rosalia. La voce della ragazza ha conquistato ancora una volta Hell Raton. Il giudice della squadra delle under donne l'ha descritta come un "autotune di sofferenza". Mydrama è dunque stata scelta dal giovane produttore.

