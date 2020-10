Caritas, il rifugio si amplia e arriva il nuovo refettorio

CREMA (23 ottobre 2020) - Si amplia e diventa sempre più accogliente il rifugio San Martino, la casa dei senzatetto cremaschi gestita dalla Caritas per conto della diocesi. In vista dell’ottavo anno di attività, la riapertura sarà lunedì sera 2 novembre, ai locali del dormitorio di via Civerchi è stato aggiunto una sorta di refettorio, sfruttando uno spazio al piano terra del palazzo, un tempo adibito a sede dell’Azione cattolica. «La data scelta per riprendere il servizio – spiega Claudio Dagheti, direttore della Caritas – è sostanzialmente in linea con quella degli anni passati. Avremo a disposizione questa nuova sala, che utilizzeremo innanzitutto per le colazioni, ma anche per la distribuzione di pasti caldi e come spazio di convivialità».

