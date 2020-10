Covid, scuola: alla media Galmozzi di Crema un contagiato, classe in quarantena

CREMA (22 ottobre 2020) - Alla media Galmozzi una classe seconda è entrata in quarantena per la positività al Covid 19 di un compagno di classe, residente fuori città. A quanto si è appreso il ragazzo aveva accusato i sintomi del virus già nei giorni scorsi. Poi l’esito del tampone, arrivato a inizio settimana, aveva fatto scattare la procedura di isolamento per i compagni, una ventina in tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO