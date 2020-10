Sabbioni, frate Aligi Quadri non ce l'ha fatta

CREMA (21 ottobre 2020) - La città, e in particolare il quartiere dei Sabbioni, piange la scomparsa di frate Aligi Quadri: l’83enne bergamasco è morto nella notte tra martedì e oggi a causa del Coronavirus. Era stato contagiato una decina di giorni fa, poi il ricovero in ospedale, prima al Maggiore di Cremona e negli ultimi giorni al Robbiani. Gli altri tre frati del convento dei Cappuccini minori erano entrati tutti in quarantena, con la parrocchiale dei Santi Lorenzo Martire e San Francesco d’Assisi chiusa ai fedeli. Stessa procedura per l’oratorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO