Via Milano sicura grazie alla nuova ciclabile

VAIANO CREMASCO (22 ottobre 2020) - La ciclabile di via Milano prende forma. L’intervento, che dovrà collegare il centro con il tracciato protetto lungo la tangenziale, è in pieno svolgimento. Gli operai incaricati dal Comune hanno iniziato i lavori di sbancamento del terreno a fianco della principale strada di accesso al paese – un’area già di proprietà dell’ente di piazza Gloriosi Caduti – utilizzata ogni giorno da centinaia di veicoli che entrano e escono da Vaiano in direzione della Paullese. L’opera, che misurerà circa 300 metri, dovrebbe essere pronta entro un paio di mesi: verrà così messo in sicurezza il percorso ciclo pedonale lungo via Milano. Questa pista ciclabile è uno dei principali lavori pubblici previsti dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Molaschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO