Sport Village, lunga attesa vana: rimane inutilizzato

RIVOLTA D'ADDA (21 ottobre 2020) - Riqualificare il centro sportivo comunale Sport Village è ancora una priorità per quest’amministrazione? Lo chiedono al sindaco Fabio Calvi e alla sua vice, nonché assessore allo sport, Elisabetta Nava le due liste di minoranza che per il consiglio comunale di stasera hanno presentato un’interrogazione ed un’interpellanza tornando ad incalzare il gruppo di maggioranza su un tema che si preannuncia ancora una volta come materia di scontro politico e cavallo di battaglia della prossima campagna elettorale (a Rivolta si vota l’anno prossimo).

L’opposizione preme, la maggioranza è ferma sul «Vorrei ma non posso». Il dibattito si preannuncia caldo. Chiuso dal 2015 lo Sport Village, è andato in disuso ed è stato anche oggetto di ripetuti vandalismi ed oggi come oggi non sembrano esserci spiragli per un suo recupero. Questa sera in consiglio annunciata bagarre.

