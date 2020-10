Pm10 alte: è già allerta

CREMA (21 ottobre 2020) - Primo allerta stagionale per la qualità dell’aria in città. I dati della centralina di rilevamento dell’Agenzia regionale per l’ambiente, hanno confermato l’avvenuto sforamento delle polveri sottili. Nella giornata di lunedì, l’impianto di via XI Febbraio – posizionato all’interno del parco pubblico del quartiere di San Bernardino – ha registrato una concentrazione media delle Pm10 nell’arco delle 24 ore pari a 53 microgrammi per metro cubo d’aria, tre in più del limite di attenzione. Come sempre, Arpa ufficializza i rilevamenti nella giornata successiva: solo oggi, dunque, si saprà l’andamento degli inquinanti relativo a ieri.

