Infortunio all'asilo nido, bimbo di un anno al San Raffaele

CREMA (20 ottobre 2020) - Nei giorni scorsi un bambino di un anno e mezzo è rimasto ferito al dito di una mano a causa di un incidente avvenuto all'asilo nido comunale di via Pesadori. Il bambino è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per cercare di salvare la falange. Da una prima ricostruzione pare che il piccolo si sia schiacciato il dito in una porta.

