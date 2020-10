Il Parco prende casa in città, Ecomuseo per capire il Serio

CREMA (20 ottobre 2020) - Il Parco del Serio ha ottenuto in comodato d’uso gratuito per i prossimi 30 anni un’ampia fetta della villa del camparo del canale Vacchelli, che si trova in una strada laterale privata lungo il viale Santa Maria e si affaccia sul fiume e ne farà un centro didattico ed ecomuseo. A confermarlo è il presidente Basilio Monaci. «Grazie alla disponibilità di Stefano Loffi, ex direttore del canale Vacchelli, abbiamo ottenuto di poter sfruttare il piano terra dell’abitazione, oltre al bosco retrostante che porta al fiume e al giardino che le sta davanti. La camperia è stata realizzata nel 1890, insieme al canale e serve per ospitare chi si occupa delle manutenzioni e ancora abita al piano di sopra». Alla villetta si accede attraverso una strada privata, che si trova subito dopo il Vacchelli. «Come Parco — prosegue Monaci — ci occuperemo di ristrutturare questo spazio di circa 80 metri quadrati, che ora è utilizzato come magazzino e diventerà il nostro centro di educazione ambientale a Crema. Sarà utilizzato prevalentemente per attività di tipo didattico. Ora che la convenzione è stata firmata, stiamo studiando un progetto ad hoc, che renderemo noto appena sarà stato definito nei dettagli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO