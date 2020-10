Michael, addio tra le lacrime

PIANENGO (19 ottobre 2020) - «Anche in un momento così duro ci sforziamo di scambiarci qualche sorriso e qualche risata ripensando alle tue prodezze, che non ci permetteranno mai dimenticarti: ti lamentavi sempre di non avere amici, ma in fondo al cuore sapevi di avere molti fratelli». Così i ragazzi di Pianengo hanno voluto salutare il Pilo. Decine di loro si sono radunati questa mattina sul sagrato della parrocchiale per il funerale di Michael Piloni, il 22enne morto giovedì sera all’ospedale di Crema, dove era arrivato già in fin di vita dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto alle 18,30 in via Roma Il giovane idraulico, che lavorava da Mombelli a Crema, stava rientrando in paese alla guida di una Lancia Y quando si è scontrato frontalmente con un autobus di linea di Autoguidovie. Il funerale è stato celebrato dal parroco don Angelo Pedrini e da don Lorenzo Roncali, parroco di San Bernardino a Crema che conosceva personalmente il 22enne. Nella prima fila i genitori di Michael, la mamma Veronica e il papà Diego.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO