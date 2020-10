Auto capovolta dopo il fuori strada, due feriti

MONTODINE (18 ottobre 2020) - Un’auto finita fuori strada, nel primo pomeriggio, ha causato qualche lieve ferita ai due occupanti, un uomo di 58 anni e una donna di 51, di nazionalità straniera. I due stavano percorrendo la provinciale che conduce verso Gombito quando, per cause ancora da accertare, su un tratto di rettilineo, l’uomo ha perso il controllo della Renault Scenic targata Pavia, che è uscita di strada finendo la sua corsa in un fosso in secca, ribaltandosi.

