Per via Pascoli operazione sicurezza

SPINO D’ADDA (19 ottobre 2020) - Via Pascoli è pericolosa, soprattutto per pedoni e ciclisti, ma anche per le auto in transito. Il problema è causato dalle ridotte dimensioni della strada: in caso di passaggio in contemporanea di due veicoli, gli spazi sono molto rosicati. Per queste ragioni e considerando il fatto che nella zona si trovano due parchi pubblici e il centro sociale per gli anziani, l’amministrazione comunale di Spino d’Adda ha deciso di istituire un divieto di sosta permanente su un lato della stra, quello dove si trovano le abitazioni con i numeri civici pari. L’ordinanza è stata firmata dal comandante della Polizia locale del paese, Gaetano Papagni, dopo un confronto con l’ufficio tecnico e viabilità del Comune, con il sindaco, Luigi Poli, ma anche con il resto della giunta. Il provvedimento è già in vigore e sono stati dunque posizionati i cartelli che indicano il divieto di sosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO