Il velodromo ritorna a vivere. Appalto, lavori al via nel 2021

CREMA (19 ottobre 2020) - Manca soltanto la firma del sindaco Stefania Bonaldi, attesa ad ore, sull’accordo definitivo da inviare a Roma a Sport & Salute, l’azienda pubblica che si occupa del progetto. E poi tutto sarà pronto per far partire il bando per la ristrutturazione del velodromo Pierino Baffi, chiusa ai ciclisti da quasi 15 anni e attivo solo per il calcio, nel campo interno. L’accordo prevede che della gara d’appalto si occupi direttamente il Comune. Una novità positiva, che consentirà di dare un’accelerazione all’iter e che avvicina l’avvio dei lavori, previsto già per la primavera. Sport & Salute, la società che ha preso il posto di Coni Servizi, erogherà il milione e 832 mila euro di finanziamento, concesso a fondo perduto, sulla base dello stato di avanzamento delle opere. Se non ci saranno intoppi, il cantiere potrà essere quindi aperto già nei primi mesi del prossimo anno. Il progetto esecutivo del recupero del velodromo, del resto, era già stato approvato nei mesi scorsi dalla Federazione ciclistica italiana e dalla stessa società Sport & Salute. Il complesso iter va avanti a due anni, da quando cioè il Demanio ha ceduto gratuitamente l’impianto sportivo di via IV Novembre al Comune. Redatto dall’ufficio tecnico, prevede una serie di interventi sulla pista, gli spogliatoi, la tribuna, l’esterno e inoltre la realizzazione di una ciclopedonale. In sostanza, un restyling completo di ogni parte dell’impianto.

