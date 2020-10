Papa: ringrazio Dio per la liberazione di padre Maccalli

CITTA' DEL VATICANO (18 ottobre 2020) - «Desidero ringraziare Dio per la tanto attesa liberazione di padre Pierluigi Maccalli» che «era stato rapito due anni fa in Niger. Ci rallegriamo anche perché con lui sono stati liberati altri tre ostaggi». Lo ha detto il Papa all’Angelus aggiungendo: «Preghiamo per i missionari e per i catechisti e anche per quanti vengono perseguitati o vengono rapiti in varie parti del mondo». (ANSA)

Questa mattina padre Gigi Maccalli è stato ospite in diretta Skype di Lorena Bianchetti durante la trasmissione televisiva A Sua Immagine di Rai1.