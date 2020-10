«La spiaggia di Finalpia è al sicuro»»

CREMA (18 ottobre 2020) - «La spiaggia di Finalpia, di pertinenza dell’Hotel del Golfo, è al sicuro». Ad assicurarlo è Pierpaolo Soffientini, presidente della Fondazione proprietaria del complesso alberghiero nel quale è stata trasformata la ex colonia marina cremasca. Risponde così ai timori avanzati ieri l’altro dal gruppo consiliare di Forza Italia. «La spiaggia era in concessione a Comfort Hotels, l’ultimo gestore dell’albergo. La concessione è stata revocata. Come Fondazione, abbiamo un accordo con il sindaco di Finale, Ugo Frascherelli, in base al quale, in caso di vendita o di una nuova gestione in affitto, la spiaggia tornerà disponibile. In questo periodo non ci sembrava il caso di doverci occupare di una proprietà demaniale, non potendola comunque utilizzare».

