A Pandino una classe delle Medie in quarantena

PANDINO (17 ottobre 2020) - Una classe seconda delle medie Berinzaghi è in quarantena da ieri, a causa della positività al tampone di uno studente. Sono 20, in totale, i ragazzi che resteranno a casa per dieci giorni, come previsto dal protocollo di sicurezza inserito nell’ultimo decreto della Presidenza del consiglio dei ministri ed entrato in vigore a metà settimana. In caso di sintomi compatibili con il Coronavirus, gli studenti saranno subito sottoposti a test. Se, invece, non subentreranno complicazioni, verranno sottoposti al tampone attorno alla fine della settimana prossima, in vista del rientro a scuola. Nei giorni scorsi, l’Ats aveva avvisato i genitori del caso positivo nella classe dei loro figli, spiegando la procedura da seguire. Per quanto riguarda i docenti, anch’essi saranno sottoposti a tampone, così come due collaboratori scolastici.

