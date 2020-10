«Michael, un ragazzo educato e gentile»

PIANENGO (17 ottobre 2020) - Un paese colpito al cuore: la terza vittima in tre anni di un incidente stradale in via Roma, il rettilineo che dalla Melotta porta in paese. Profondo cordoglio per la morte del 22enne idraulico Michael Piloni, spirato in ospedale l’altra sera, due ore dopo essere stato trasferito al nosocomio di Crema in condizioni disperate. Il ragazzo viveva con la madre Veronica in una villetta nella zona nord del paese. Con ogni probabilità stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro all’idraulica Mombelli di Crema, dove era entrato come apprendista oltre un anno fa. Alla guida di una Fiat Panda, all’altezza dell’incrocio con via Moro Michael si è scontrato frontalmente con un pullman di linea di Autoguidovie diretto verso Crema. Praticamente illeso il conducente 50enne: a bordo del bus non c’erano passeggeri. «Un ragazzo educato e gentile, una perdita che ci lascia profondamente addolorati e attoniti» è il ricordo del sindaco Roberto Barbaglio. I funerali si terranno lunedì alle 9,30.

