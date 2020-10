A lezione con La Provincia al Pacioli di Crema

CREMA (17 ottobre 2020) - «Iniziano leggendo l’oroscopo e le notizie sportive e completando il cruciverba. Poi, pian piano, si interessano anche agli argomenti di cronaca locale e nazionale». Elena Bossi, docente di Diritto e Economia politica dell’istituto superiore Pacioli coordina il progetto Il Quotidiano in classe, al quale la scuola diretta da Paola Viccardi aderisce ormai da diversi anni. E’ lei a spiegare l’attitudine degli studenti verso questa iniziativa promossa dall’Osservatorio permanente giovani editori. «In quest’anno scolastico abbiamo deciso di proporla alle classi quinte sezioni A e E e alla quarta D del corso Relazioni internazionali per il marketing. Oltre a me, partecipano i colleghi di Italiano Chiara Beccari, Italo Trabattoni e Federica Della Noce. Il progetto durerà l’intero anno scolastico. I quotidiani che utilizziamo sono La Provincia e Il Corriere della Sera».

