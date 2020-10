Ex Finalpia, hotel senza spiaggia

CREMA (16 ottobre 2020) - Una sanzione di 1.032 euro potrebbe far perdere la concessione della spiaggia di pertinenza dell’Hotel del Golfo di Finalpia, se non pagata entro domenica 25. E in quel caso, anche l’albergo, che la Fondazione proprietaria è intenzionata a vendere, perderebbe valore. E’ questo il sunto dell’interpellanza che i consiglieri comunali di Forza Italia, Antonio Agazzi, Simone Beretta e Laura Zanibelli hanno protocollato ieri, per essere iscritta con urgenza nella prossima seduta in aula degli Ostaggi.

