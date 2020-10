Materiale rubato in auto, due cremaschi denunciati

CREMA (15 ottobre 2020) - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crema hanno denunciato un italiano 28enne ed una cittadina albanese 48enne, residenti a Crema, per il reato di ricettazione in concorso. L’attività d’indagine condotta a seguito del ritrovamento, nell’auto sulla quale i due viaggiavano, di vari capi di abbigliamento e cosmetici muniti ancora dei dispositivi anti-taccheggio, permetteva di appurare che i prodotti erano stati rubati in vari esercizi commerciali di Milano e della Brianza. E' scattato quindi per i due il deferimento alla Procura della Repubblica di Cremona, mentre la merce veniva restituita ai legittimi proprietari che nel frattempo avevano formalizzato denuncia presso i Comandi arma competenti.

