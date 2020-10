Pestaggio fuori dal Magic bar, denunciate quattro persone

RIVOLTA D'ADDA (15 ottobre 2020) - Aggredirono per futili motivi, la sera dello scorso 27 settembre, un 36enne cittadino italiano all'esterno del Magic bar di Rivolta. L’attività di indagine condotta dai carabinieri, anche con la visione dei filmati delle telecamere presenti in zona, ha permesso di individuare ed identificare gli aggressori, tre cittadini albanesi rispettivamente di 42, 37 e 24 anni, indagati per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. Denunciato anche un 42enne per favoreggiamento e falsa testimonianza, in quanto sentito nell’ambito delle indagini quale persona informata sui fatti, le sue dichiarazioni erano state rese nel tentativo di non permettere l’identificazione dei tre connazionali.

