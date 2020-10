Incidente sulla Paullese, traffico in tilt

CREMA (14 ottobre 2020) - Un incidente tra un camion e un’auto, fortunatamente senza feriti, ha mandato in tilt il traffico tra Crema e Milano lungo la Paullese. Il tamponamento è avvenuto prima dell’alba al confine tra il Milanese e il Lodigiano, all’altezza del cavalcavia della che supera la Tangenziale est esterna. Immediatamente è stato il caos in entrambe le direzioni. Il traffico è impazzito, soprattutto sulla direttrice Crema-Milano, dove a quell’ora è più sostenuto per il traffico pendolare diretto verso la metropoli. Migliaia i cremaschi rimasti imbottigliati già sul ponte dell’Adda a Spino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO