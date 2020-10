Sabbioni, frate positivo: convento in quarantena e niente messe

CREMA (14 ottobre 2020) - Un frate positivo con conseguente quarantena per i confratelli e chiusura della parrocchiale di San Lorenzo. Accade ai Sabbioni, dove da ieri è scattato l'isolamento e lo stop alle messe. I frati restano in quarantena, ma grazie al nuovo Dpcm non più per 14 giorni, ma per 10. A meno che qualcuno di loro nel frattempo non risulti positivo.

