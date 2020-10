Pandino, annullata la fiera d'autunno

PANDINO (13 ottobre 2020) - Ci hanno provato sino all’ultimo, ma non c’è stato nulla da fare. Il nuovo decreto della presidenza del consiglio dei ministri, con ulteriori limitazioni anti contagio, ha sancito lo stop alla fiera d’autunno, in programma domenica. A cinque giorni dalla kermesse, l’amministrazione comunale ha gettato la spugna. «Non ci sono più le condizioni per garantire l’organizzazione nel rispetto delle nuove regole, ancora più stringenti in merito agli assembramenti – il commento del sindaco Piergiacomo Bonaventi –: dovremmo avere a disposizione centinaia di volontari sparsi in tutto il paese per questo tipo di controlli. Francamente, nonostante ci siano tante persone che garantiscono il loro supporto, non ce la sentiamo di dare loro certe responsabilità. Fosse stata programmata per domenica scorsa non avremmo avuto problemi, ma con le ulteriori limitazioni non si può fare. Inoltre i contagi continuano ad aumentare e non vogliamo creare un’occasione di diffusione del virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO