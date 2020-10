Centro diurno Alzheimer, il costo è di 4 milioni di euro

CREMA (13 ottobre 2020) - Accogliere e proteggere le fragilità: i malati di Alzheimer, ma anche bambini e adolescenti allontanati dalle famiglie, con decreto del giudice, per varie ragioni: violenze, disagio sociale, problemi economici. Si può fare sfruttando l’ex Misericordia. Lo storico edificio di origine cinquecentesca, con una superficie interna di complessivi 2.500 metri quadrati, è di proprietà della Fondazione Benefattori Cremaschi e si trova proprio di fronte al Kennedy. Uno stabile vincolato, in parte già recuperato con i sei mini appartamenti per coppie o singoli anziani ancora autosufficienti, ma con ampi spazi da dedicare a un centro per malati di Alzheimer e, insieme a Comunità sociale cremasca, a una comunità per giovanissimi.

Il progetto è pronto ed è stato candidato al bando Emblematici di Fondazione Cariplo. La presentazione si è tenuta ieri sera nell’aula degli Ostaggi del Comune, con l’intervento dei sindaci cremaschi (o dei loro delegati) dell’area omogenea. «Noi azzardiamo in un unico maxi progetto il recupero di tutta l’ex Misericordia, con il sostegno di Comunità sociale – ha spiegato il presidente della Fondazione Benefattori Bianca Baruelli –: il costo complessivo ammonta a 4 milioni di euro. Auspichiamo da Fondazione Cariplo non meno di un milione di euro, forse 1,5 milioni. Sulla Provincia di Cremona il bando Emblematici mette a disposizione otto milioni di euro, e potrebbero arrivare risorse aggiuntive da parte di Regione. Contiamo anche su donazioni e ovviamente ci sarà il contributo di Comunità sociale per la parte di interesse. Gli arredamenti del centro sociale anziani saranno garantiti dal Comune».

