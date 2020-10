Scuola, studente contagiato alla media di Spino: tutti a casa

SPINO D'ADDA (13 ottobre 2020) - Uno studente di seconda media è risultato positivo al Coronavirus. Da ieri, la classe è in quarantena preventiva, in attesa che i suoi compagni vengano sottoposti al test. Nei giorni scorsi, il ragazzo contagiato aveva accusato mal di testa (uno dei sintomi del Covid 19): era a scuola, al che l’istituto ha attivato la procedura di segnalazione e lo studente ha fatto il tampone. Non appena arrivato l’esito positivo Ats ha comunicato ai genitori degli altri ragazzi l’avvio della quarantena. Da oggi prenderanno il via le lezioni a distanza. La data per il ritorno in classe è stata fissata per venerdì 23.

