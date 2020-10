Rifiuti abbandonati, multati in 15

SPINO D'ADDA (13 ottobre 2020) - Nove mesi di lotta all’inciviltà e di lavoro per tutelare il decoro urbano e l’ambiente: polizia locale e amministrazione comunale tracciano un primo bilancio dell’attività di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti e di sanzionamento di chi non rispetta le regole: da gennaio a fine settembre sono stati 15 i cittadini multati, l’ultimo pochi giorni fa. Si tratta di uno spinese italiano che aveva buttato a bordo strada sacchetti di indifferenziato. La media delle sanzioni è di 350 euro. «Hanno pagato quasi tutti» spiega il vicesindaco Enzo Galbiati. Per risalire ai responsabili di discariche abusive, gli agenti cercano lettere e altri indizi tra i rifiuti. Sovente trovano materiale utile a dare un nome e un volto a chi abbandona immondizia. Immediata scatta la sanzione.

