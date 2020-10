Scuola: maestra positiva, 2 classi a casa a Crema

CREMA (12 ottobre 2020) - Alla scuola primaria di via Cappuccini, a Crema, si registra il primo caso di una maestra positiva al Covid-19 in provincia di Cremona. È stata la docente stessa, ora in quarantena, ad avvertire il dirigente dell’istituto comprensivo, che ha immediatamente provveduto ad avvisare Ats Val Padana. Due le classi coinvolte: una prima e una terza, per un totale di 35 alunni, tutti sottoposti ad isolamento cautelativo. I test rapidi sono stati eseguiti nel fine settimana e l’esito dei tamponi è atteso per le prossime ore. Fiducioso il preside dell’istituto, Pietro Bacecchi: «Ritengo improbabile che qualche bambino sia rimasto contagiato perché la maestra insegna a distanza di sicurezza di almeno due metri, come previsto. Tuttavia, attendiamo gli accertamenti d’obbligo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO