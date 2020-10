Frontale da brividi, un 23enne lotta per la vita

RIVOLTA D'ADDA (10 ottobre 2020) - Spaventoso scontro frontale tra due auto. Coinvolta una famiglia di Cassano d'Adda che viaggiava su una Renault Scenic e due uomini a bordo di un'Audi. I milanedi sono rimasti tutti feriti, in modo particolare un 23enne che è in condizioni molto gravi ed è stato portato in ospedale con l'elisoccorso. Praticamente illesi i due occupanti dell'altra vettura. La dinamica dell'incidente, che si è verificato a Rivolta poco dopo le 20.30 lungo la Sp185, la strada che porta verso il santuario di Caravaggio, è al vaglio dei carabinieri. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i vigili del fuoco.