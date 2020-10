Cavo d'acciaio teso in strada, il gesto folle ripreso dalle telecamere private

TRESCORE (11 ottobre 2020) - Potrebbero essere le immagini registrate da una delle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni private (tutte villette) situate nella zona dell’incrocio fra via Sant’Agata e via Verdi ad aiutare le forze dell’ordine ad individuare i responsabili del folle gesto di giovedì sera, quando dei ragazzi hanno teso ad altezza d’uomo un filo d’acciaio legandolo a due cartelli di segnaletica verticale posti alle estremità della strada in prossimità dello stop di via Sant’Agata per poi scappare via. I carabinieri della compagnia di Crema stanno indagando ed il sindaco Angelo Barbati è fiducioso che i responsabili possano presto essere individuati. Un gesto, il loro, che avrebbe potuto provocare gravissimi danni ad una persona in transito in sella ad una moto o ad una bicicletta.

