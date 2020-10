Aggredirono minorenne, misura cautelare per due 17enni

CREMA (10 ottobre 2020) - Nell’ambito dell’indagine svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, nella quale veniva tratto in arresto un minorenne di 17 anni e indagati in stato di libertà altri due coetanei, tutti di origine marocchina e residenti nel cremasco, per concorso in Rapina e Lesioni Personali volontarie ai danni di un sedicenne di Bagnolo Cremasco, avvenute nella notte del 20 settembre nei pressi del Luna Park di via Battaglio - dove il sedicenne veniva dapprima attirato dai tre con un pretesto in una zona appartata e successivamente dopo essere stato colpito con pugni al volto gli veniva asportata una collanina in oro che aveva al collo -, sono emersi elementi da far ritenere la concreta probabilità che i due indagati in stato di libertà potessero commettere altri delitti della stessa specie e inquinare le prove intimorendo la vittima allo scopo di condizionare l’esito processuale. Infatti, sul profilo pubblico di un noto social network riconducibile agli indagati, veniva rilevato un filmato che terminava con uno di loro che, con fare spavaldo e arrogante, poco dopo aver lasciato il Commissariato la mattina del 20 settembre, dava fuoco ad un verbale consegnato dagli agenti di polizia, pronunciando, nello scherno ed ilarità dei giovani presenti, frasi irriguardose e dileggianti. A ciò va aggiunto che dopo pochi giorni sullo stesso profilo veniva apposta, su un articolo di cronaca on line che dava conto dell’episodio criminoso avvenuto il 20 settembre di cui i tre erano responsabili, una frase minacciosa nei confronti della persona offesa.

In considerazione di quanto sopra, denotando inoltre che il comportamento tenuto dai due minori rimarcava un completo spregio verso l’Autorità e le Leggi dello Stato e un senso di superiorità rispetto alle regole del vivere nello stato di diritto, richiedeva all’autorità giudiziaria competente l’emissione di adeguata misura cautelare nei confronti degli stessi.

Il GIP del Tribunale dei minorenni di Brescia, condividendo le risultanze investigative, emetteva nei confronti dei due minori in questione la Misura Cautelare, imponendo agli stessi una serie di prescrizioni tra cui quella del divieto di uscire dalla propria l’abitazione nelle ore serali e notturne, di astenersi dall’uso dei social network, di impegnarsi nell’attività di studio.

