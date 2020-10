Pavimento della Pieve da rifare. Ok delle Belle arti

PALAZZO PIGNANO (11 ottobre 2020) - Il pavimento della pieve romanica ha bisogno di cure. Si sta sollevando in più punti: le tavelle si spaccano e creano dislivelli. Era già successo l’anno scorso di fronte all’altare, all’altezza dei primi banchi. Il progetto per un completo restauro è pronto, la sovrintendenza ai beni culturali ha dato il benestare. Adesso servono i fondi: 90 mila euro la spesa prevista. Per questo motivo nasce l’iniziativa «Insieme ... per la pieve» promossa dall’associazione culturale Arcangelo Corelli con la collaborazione della parrocchia e con il patrocinio del Comune. Una serie di concerti il cui scopo è sostenere le spese per il rifacimento della pavimentazione della chiesa. «Siamo molto soddisfatti del via libera della sovrintendenza – spiega il parroco don Benedetto Tommaseo –: hanno ritenuto idoneo il nostro primo progetto e ciò accelera i tempi. Lo studio presentato dall’architetto Cristian Campanella prevede di sostituire tutte le tavelle e posare un pavimento uniforme, con una sola gettata di cocciopesto». Chi volesse fare una donazione potrà versare il contributo tramite l’Iban I 08441 56970 000000 300020 della Bcc Caravaggio e Cremasco, con causale «Insieme per la pieve, contributo volontario».

