Padre Gigi Maccalli è tornato in Italia

ROMA (9 ottobre 2020) - Il volo con a bordo padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, i due connazionali liberati ieri in Mali, è appena atterrato all’aeroporto di Ciampino. Ad accogliere i due italiani ci sono il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che sul suo profilo Facebook scrive: "Finalmente a casa. Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio ieri sono stati liberati in Mali dopo una lunga prigionia in mano ai terroristi. Stanno bene. Sono appena arrivati a Roma e insieme al presidente Giuseppe Conte e al capo dell’Unità di crisi della Farnesina Stefano Verrecchia li abbiamo accolti.

Grazie a chi ha lavorato per riportarli a casa, all’Aise e alle nostre forze di intelligence, che sono tra le migliori al mondo.

Grazie all'Autorità giudiziaria italiana per la sua eccellente opera investigativa. E grazie all’Unità di crisi della Farnesina e a tutto il corpo diplomatico italiano. Quando le Istituzioni dello Stato lavorano con grande sinergia e dedizione l’Italia raggiunge sempre il suo obiettivo. Con Maccalli e Chiacchio, in poco più di un anno abbiamo liberato e riportato a casa 7 ostaggi italiani che erano nelle mani di terroristi od organizzazioni criminali. Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori. Massimo impegno per il nostro Paese.Viva l’Italia. Sempre".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO