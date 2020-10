Padre Maccalli, la soddisfazione del presidente della Provincia

CREMONA (9 settembre 2020) - “La notizia della liberazione di Padre Pierluigi Maccalli, e di altri ostaggi, mi riempie di gioia, dopo anni di attesa di un dramma che pareva non avere mai fine – ha precisato il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni –. Lo stesso Consiglio Provinciale due anni fa, accogliendo le istanze di diversi Sindaci, con il mio predecessore, Davide Viola, avevano formulato e approvato un atto che conteneva un appello verso le istituzioni sovraordinate per la liberazione di padre Maccalli. Oggi possiamo dire la parola fine a questa drammatica vicenda e ci auguriamo tutti di poterlo incontrare quanto prima. Infine, mi unisco ai ringraziamenti agli apparti dello Stato, che hanno reso possibile la liberazione, tra cui il personale dell’Aise, l’Autorità giudiziaria italiana, il Ministero degli Affari Esteri con l’Unità di Crisi della Farnesina”.

«Siamo felicissimi della notizia di Padre Gigi». Ai microfoni di 'Moka', Radio 1 Rai, Padre Antonio Porcellato, Superiore Generale della Società delle Missioni Africane (SMA) di cui fa parte Padre Luigi Maccalli, racconta la gioia nell’aver appreso la notizia della liberazione del loro missionario. «Ieri sera verso le 22:30 - ha raccontato Padre Porcellato - siamo scesi tutti per brindare insieme e stare insieme. Ringraziamo tantissime persone che hanno pregato dappertutto, un grazie particolare all’Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri che in questi due anni ci ha sostenuti, soprattutto ha sostenuto la famiglia, e che ha operato con intelligenza ed efficacia per questa liberazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO