Monte Cremasco, Mydrama: a X Factor il sogno continua

MONTE CREMASCO (9 ottobre 2020) - La 22enne Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, continua la sua avventura a X Factor. Ieri sera è stata tra le protagoniste della prima puntata delle selezioni delle squadre dei quattro giudici, che andranno poi a prepararsi nei Bootcamp. La giovane muccese è stata l’ultima ad essere inserita nel team di Hell Raton, che segue le giovani cantanti donne. Nelle scorse settimane, nella sua prima uscita al talent show musicale, in onda tutti i giovedì sera su Sky Uno, Mydrama aveva lasciato tutti di stucco con un mash-up di 'Grazie a Dio' dei fratelli tha Supreme e 'Nuova Registrazione 326' di Mara Sattei. Ieri sera, ha fatto altrettanto esibendosi sulle note di 'I Hate U I Love U'. Hell Raton si è nuovamente emozionato e Alessandra si è conquistata il pass per il bootcamp (letteralmente campo di addestramento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO