CREMA (8 ottobre 2020) - Padre Pierluigi Maccalli è libero dopo 25 mesi di prigionia. Nella serata di oggi, la notizia è rimbalzata da un sito d’informazione all’altro, rilanciata dal comunicato diffuso dal portavoce del presidente del Mali, vale a dire lo Stato in cui il religioso è stato tenuto prigioniero, almeno nell’ultima parte del sequestro, avvenuto nella missione di Bomoanga in cui prestava servizio da anni. Che il religioso fosse ancora in vita lo aveva garantito un video, del quale erano stati pubblicati alcuni fermo immagine nell’aprile scorso e ripreso anche dal sito della Diocesi di Crema. Il sacerdote 58enne, originario di Madignano, era stato sequestrato da un commando armato nella sua missione, in Niger, il 17 settembre del 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO