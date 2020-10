Avis, donatori in aumento. Crescono anche i soci

CREMA (9 ottobre 2020) - L’Avis cittadina gode di ottima salute. I donatori sono in crescita, così come gli iscritti. I dati 2019 sono confortanti e sono stati resi noti dal presidente Roberto Redondi. «Per noi è tempo di valutazioni e ringraziamenti nei confronti dei tanti volontari – spiega – e della generosità dei cremaschi: ovviamente abbiamo dovuto farlo a distanza, stanti le regole anti contagio non possiamo convocare fisicamente la nostra consueta assemblea annuale. L’avevamo già annullata a febbraio, dunque ci siamo visti da remoto sfruttando i mezzi tecnologici». Questi i numeri in crescita dell’associazione di via Monte di Pietà inizio pandemia. «Nel 2019 sono aumentati sia i donatori attivi (+94 rispetto al 2018), sia i nuovi iscritti (+15) – sottolinea Redondi –: abbiamo un incremento anche per quanto riguarda le donazioni totali (+178). Risultati senza dubbio positivi, ma che non devono far abbassare la guardia riguardo alle attività di promozione, sulle quali il nostro impegno continua ad essere massimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO