Elementari di Ombriano, alunna positiva: 17 bimbi a casa

CREMA (8 ottobre 2020) - Un'alunna di prima elementare della primaria di Ombriano (istituto comprensivo Crema 2) è risultata positiva al tampone. "Lunedì era a scuola, martedì i genitori l'hanno tenuta a casa. Ieri mi hanno comunicato che stava già meglio", chiarisce il preside Piero Bacecchi. Sottoposta a tampone su indicazione del pediatra di famiglia, è risultata positiva. Tramite Ats è dunque scattata la procedura standard. Da ieri i suoi 17 compagni di classe sono a casa in quarantena, in attesa di essere sottoposti al tampone. Idem per le tre insegnanti. Si annunciano però tempi lunghi. "I test si faranno verso la fine della prossima settimana - spiega il dirigente scolastico : come mi hanno chiarito da Ats è inutile procedere subito in quanto il contagio può manifestarsi dopo diversi giorni. L'assenza delle insegnanti crea non poche difficoltà anche alle altre classi".

