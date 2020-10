Cede il tetto di una casa, vigili del fuoco in azione

CREMA (8 ottobre 2020) - Vigili del fuoco mobilitati in via Suor Maria Crocefissa di Rosa, nel centro storico della città, dove ha ceduto il tetto di una casa disabitata, sfondando i pavimenti della mansarda e del secondo piano. Il cedimento è avvenuto stamane. A dare l'allarme i vicini. La strada è stata chiusa ma a preoccupare è la situazione strutturale della palazzina che potrebbe mettere in pericolo anche le abitazioni vicine, attualmente occupate. In arrivo da Cremona i tecnici per capire il da farsi.

