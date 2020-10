Mascherine, a Crema è stretta sugli studenti

CREMA (8 ottobre 2020) - Per ora raccomandazioni di indossare la mascherina, accolte quasi sempre senza protestare, ma già dai prossimi giorni scatteranno le sanzioni sino a 500 euro e in caso di minorenni, la stragrande maggioranza dei ragazzi che frequentano le scuole cittadine, toccherà ai genitori metter mano al portafogli. Da ieri gli agenti della polizia locale di Crema, abitualmente impegnati nella sorveglianza e nella gestione del traffico fuori dai plessi scolastici, si occupano anche di far rispettare l'obbligo di indossare sempre la mascherina all'aperto reintrodotto dal governo. "Tramite i nostri agenti di polizia locale - spiega il sindaco Stefania Bonaldi - all'uscita delle scuole sollecitiamo i ragazzi l'uso delle mascherine. Come definito con la prefettura, anche nei prossimi giorni proseguirà l'azione della nostra polizia locale".

