Auto in sosta, spazzatrice bloccata

PANDINO (8 ottobre 2020) - Troppi indisciplinati lasciano l’auto in sosta in strada nonostante i divieti, gli stessi da anni, ben visibili grazie alla segnaletica, che impongono di non occupare i parcheggi negli orari del primo mattino. Sono queste le fasi della giornata in cui si svolge il servizio di pulizia delle strade. Il problema si verifica soprattutto in centro storico, dove le vie sono più strette e per ovvie necessità dovute al maggior passaggio di veicoli e pedoni, gli operatori intervengono tre volte la settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì. Sovente la macchina spazzatrice non riesce a pulire. Il Comune ha deciso di dire basta. Il sindaco Piergiacomo Bonaventi ha dato l’ok al neo comandante della polizia locale Francesca Mauro, in servizio a Pandino dallo scorso settembre. In alcune occasioni gli agenti prendono servizio prima dell’alba, proprio per controllare le auto in divieto e multarle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO