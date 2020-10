Addio al conte Casati, ingegnere col paese nel cuore

SPINO D'ADDA (7 ottobre 2020) - Lutto in paese per la scomparsa di Ferdinando Dell’Orto Zineroni Casati, erede della storica famiglia dei conti spinesi, proprietario della villa nel cuore del paese, conosciuta anche come il castello o il minareto (al suo interno ospita infatti una torre tipica delle architetture islamiche). Una dimora situata proprio dietro il Comune e la chiesa parrocchiale, che deve il suo attuale aspetto agli interventi effettuati tra Ottocento e Novecento.

Nato a Milano il 27 aprile 1956, sposato con Barbara Ancetti, entrata in consiglio nelle fila dell’attuale maggioranza nel 2016, per poi dimettersi dopo sei mesi, e padre del 21enne Alessandro, Dell’Orto è stato stroncato da un male incurabile. Un tumore contro il quale lottava con tenacia da alcuni anni, poi il peggioramento degli ultimi mesi, trascorsi a casa, seguito da Antonia Grazzani, medico di base del paese.

Negli ultimi anni aveva aperto i giardini della propria villa per rievocazioni storiche in costume e per i concerti organizzati con l’assessore alla Cultura Gianmario Rancati. Ingegnere chimico, Dell’Orto lavorava per una società specializzata nelle opere stradali: a lui si deve il brevetto di una macchina per l’asfaltatura. Il funerale si terrà alle 14,30 nella parrocchiale di San Giacomo.

