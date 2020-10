Alaska, fiuto che salva vite umane e da primato italiano

VAILATE (7 ottobre 2020) - Dategli una traccia, una sola, ed in men che non si dica lui ritroverà la persona che si sta cercando. Lui è Alaska, un lupo cecoslovacco, cane di proprietà di Giancarlo Sala, avvocato vailatese che lavora a Crema e di sua moglie Mara Bellini, astro nascente del Mantrailing sportivo nazionale con all’attivo un primo, due secondi ed un terzo posto nelle quattro prove di campionato italiano che ha sin qui disputato. «Il Mantraling – spiega Giancarlo Sala - è una disciplina in cui il cane, partendo dall’ultimo punto noto in cui una persona è stata, dopo aver annusato un suo indumento, un fazzoletto, una garza, ne segue le tracce fino ad individuarla, sedendosi poi davanti a lei. Alaska ha vinto la gara che si è tenuta a settembre a Trento, precedendo nettamente il secondo classificato, dopodiché è sempre salito sul podio nelle altre tre prove cui ha partecipato, l’ultima delle quali domenica scorsa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO