Ztl, artigiani e fornitori multati: 'Servirebbe più elasticità'

CREMA (6 ottobre 2020) - Un poco di elasticità e collaborazione. A chiederlo all’amministrazione comunale e indirettamente al comando della polizia locale, è Roberto Chizzoli, uno degli storici commercianti con attività in centro storico e che si fa portavoce di tanti altri colleghi che stanno vivendo gli stessi disagi. L’argomento è la nuova Ztl, che ha ulteriormente blindato il centro storico, nella fattispecie gli inconvenienti (con conseguenti sanzioni) in cui incappano fornitori e artigiani che devono arrivare in quel tal esercizio commerciale per consegne o interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO