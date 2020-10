Nuova subintensiva a Crema

CREMA (6 ottobre 2020) - All’ospedale Maggiore sono in corso i lavori per attrezzare un’area isolata per ricoveri di pazienti Covid, dotata anche di posti letto in sub intensiva. «Nessuna emergenza e nessun cambio dei programmi già stabiliti da mesi in accordo con la Regione – precisa il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale Germano Pellegata –: stiamo semplicemente procedendo con il progetto che era stato concordato al termine del lockdown. Dobbiamo essere attrezzati per essere pronti nel caso in cui si venga comunicato di dover riprendere a ricoverare pazienti positivi che hanno bisogno di cure in ospedale». Una procedura standard, quindi, comune a tutti quegli ospedali lombardi che, come avviene a Crema, da mesi non stanno più ospitando positivi al virus. Il reparto in questione verrà pronto entro una decina di giorni e sarà allestito al sesto piano della palazzina centrale.

